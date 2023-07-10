شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريرا عن المصابين فى الأهلى قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى من الجهاز الطبي لفريقه بقيادة أحمد أبو عبلة تقرير عن حالة المصابين قبل مواجهة الزمالك القادمة في الدوري.

وبدأ عمرو السولية مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، ولكن الجهاز الطبي للفريق قرر منح لاعبه فرصة أطول للتعافى خوفاً من تجدد الإصابة.

وعلى نفس الوتيرة، لا يزال محمود متولى مدافع الأهلى يؤدى برنامجه التأهيلى للتعافى من جزع الكاحل الذى تعرض له فى التدريبات التي سبقت مباراة حرس الحدود، ليصبح خارج الحسابات الفنية لمارسيل كولر فى مباراة القمة.

وبخلاف غياب عمرو السولية ومحمود متولى، فإن الاهلى يعانى من غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة بالرباط الصليبى، فيما رحل الثنائى حمدى فتحى للوكرة القطري وبرونو سافيو لبوليفار البوليفى.

في سياق أخر، حقق الاهلى فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد سجلهم على معلول ومحمود كهربا ليرفع رصيده للنقطة 75 في صدارة أندية الدوري.

بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، رحلة استكشاف غريمه التقليدي الزمالك، بمشاهدة مبارياته فى الدوري وكأس مصر قبل ملاقاته فى مباراة القمة المقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويرغب كولر بالتشاور مع جهازه المعاون في التعرف على طريقة لعب الزمالك، لاسيما مع مدربه الكولومبي أوسوريو، فى ظل الطفرة التي شهدها الفريق الأبيض فى الأسابيع الأخيرة، بهدف وضع خطة مباراة القمة بشكل يضمن الظفر بالثلاث نقاط للمارد الأحمر لحسم بطولة الدوري بشكل رسمي.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بالتركيز فى مباراة القمة، مؤكداً ضرورة تحقيق انتصار جديد على الفارس الأبيض بعدما شهدت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم فوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.