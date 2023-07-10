شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو جاهز لقيادة الزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التى أقيمت صباح اليوم الاثنين، مشاركة أحمد سيد" زيزو" لاعب وسط الأبيض، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن الجهاز الفني للفريق، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، على جاهزية "زيزو" لمباراة القمة، بعد تعرضة لكدمة خفيفة خلال مباراة فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك "زيزو" بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب الفقرة الفنية، دون المشاركة التقسيمة مع مجموعة اللاعبين الأساسيين فى مباراة فيوتشر الأخيرة .