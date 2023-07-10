شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة صبرى رحيل والاتحاد السكندرى يجهزه ببرنامج تأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها مدافع فريق الاتحاد السكندرى صبرى رحيل سلامته من تعرضه لإصابة خطيرة، عقب الخضوع لاختبار طبى تحت إشراف طبيب الفريق الذى وضع له برنامجا تأهيليا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

جاء ذلك بعد تعرض صبرى رحيل للإصابة فى مباراة فريقه الأخيرة أمام الأهلى، والتي تم تشخصيها بشكوى من آلام فى الرباط الداخلى للركبة، ووجود جزع بسيط الذى جعل الجهاز الطبى يطالب بعمل أشعة على الركبة للاطمئنان عليه.

وفاز الأهلى على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد سجلها على معلول ومحمود كهربا ليرفع رصيده للنقطة 75 في صدارة أندية الدوري.

ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد الإسكندرية فى الثامنة والنصف مساءً.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة حيث حقق الفوز في 12 مباراة و التعادل في 6 مباريات و الهزيمة في 14 مباراة .