شكرا لقرائتكم خبر عن "دونجا" يؤدى تدريبات تأهيلية فى الزمالك استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.
يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.
وخاض "دونجا" بعض التدريبات التأهيلية بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، بجانب أداء بعض الجوانب الأخرى ، في إطار البرنامج المخصص لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، شهدت تدريبات الزمالك، صباح اليوم الاثنين، مشاركة أحمد سيد" زيزو" لاعب وسط الأبيض، واطمأن الجهاز الفني للفريق، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، على جاهزية "زيزو" لمباراة القمة، بعد تعرضة لكدمة خفيفة خلال مباراة فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.
وشارك "زيزو" بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب الفقرة الفنية، دون المشاركة التقسيمة مع مجموعة اللاعبين الأساسيين فى مباراة فيوتشر الأخيرة .
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