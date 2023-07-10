شكرا لقرائتكم خبر عن جبريل أوريك يقود هجوم غزل المحلة أمام البنك الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على قيادة النيجيري جبريل أوريك التشكيل الأساسى في مباراة اليوم أمام البنك الأهلى، بعد تألقه فى التدريبات الجماعية الأخيرة.

ويعد النيجيري جبريل أوريك أحد أهم عناصر الفريق هذا الموسم، وشارك فى 35 مباراة وتمكن من إحراز 6 أهداف وصناعة العديد من الأهداف.

وتعد مباراة البنك الأهلى الأولى للجهاز الفني الجديد لغزل المحلة، بقيادة خالد عيد، الذى تم تعينه خلفا للمدرب رضا شحاتة، ويعاونه كلا من طارق غيده مدرب عام ومحمد العتراوى مدرب مساعد وأشرف شيحة مدرب مساعد وعماد عثمان مدرب مساعد وعبدالرؤوف عيد مدرب حراس مرمى وخالد كساب منسق عام.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب المحلة اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة.