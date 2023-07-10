شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم بقاء ميمى عبد الرازق فى قيادة المصرى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم الجهاز الفني لميمي عبد الرازق للاستمرار فى قيادة النادي المصري بالموسم الجديد، بعد نتائجه الجيدة مع الفريق البورسعيدي، وآخرها الفوز على فاركو بثلاثة أهداف نظيفة وإحكام السيطرة على المركز الخامس.

وتعالت الأصوات داخل مجلس إدارة المصري لتأييد استمرار عبد الرازق في قيادة الفريق بالموسم المقبل وعدم التعاقد مع مدرب جديد، وذلك نظراً للحالة الفنية التي طورها للاعبى الفريق ونجاحه فى التعامل النفسي معهم لتقديم أفضل ما لديهم خلال المباريات.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل فى 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة 15 يوليو الجاري ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري، بينما يلتقي المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.