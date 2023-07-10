شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: المنتخب الأولمبى مستقبل الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن تقديره وشكره للمنتخب الأولمبي لكرة القدم على الأداء والمستوى المميز الذي ظهر به الفريق فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التى أقيمت في المغرب وحقق فيها الفريق المركز الثانى والميدالية الفضية، بعد حسم التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن المنتخب الأولمبي قدم أداءً رائعاً طوال البطولة، وكان منافساً قوياً على اللقب مع منتخب المغرب في المباراة النهائية، ورغم خسارة اللقب، ولكن الفريق قدم ما عليه ونافس بقوة على اللقب بعدما نجح فى حسم التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وهو هدف كنا نسعى إليه من المشاركة في البطولة وتحقق وأيضا المشاركة في البطولة حققت العديد من الايجابيات للفريق من أجل الإستفادة منها مستقبلا.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في النهاية منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في أولمبياد باريس وهو وصيف قارة أفريقيا وكان يستحق الفوز باللقب ولكن القدر شاء أن يحقق الفريق المركز الثاني والأهم حاليا هو التركيز على الاستعدادات لخوض أولمبياد باريس وهذه مهمة جديدة لهذا الجيل المميز والذي يمثل مستقبل كرة القدم المصرية ولدينا طموحات كبيرة معهم وبعد نهاية بطولة أفريقيا في المغرب التركيز على أولمبياد باريس 2024 والاستعداد الجيد لها لإستمرار مسيرة ناجحه للمنتخب الأولمبي لكرة القدم.

وأشار المهندس هشام حطب مصر تحقق طفرة رياضية في السنوات الأخيرة وإهتمام الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين ومنحهم إهتمام كبير وتوفير الإمكانيات نحصد نتيجته في المشاركات الدولية المتعددة في كل الرياضات ونحقق بطولات وانجازات عديدة ولدينا طموحات كبيرة في تحقيق المزيد والمزيد من البطولات والنجاحات الرياضية في القادم ونعمل دائما من أجل تطوير الرياضة وتطوير الخطط التي يتم وضعها من أجل الوصول للأفضل وسط العديد من المنافسات الدولية القوية والتحديات الكبيرة التي نعمل لمواجهتها لأن الهدف الأساسي للجنة الأولمبية المصرية هو رفع راية مصر عليا في جميع المحافل الرياضية المختلفة.