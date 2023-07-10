شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلم استغناء ميدو من سلة جزيرة الورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم مسئولو سلة الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب محمد إبراهيم عبده الشهير بـ"ميدو" من نادى جزيرة الورد، بعد الاتفاق على انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف مصدر بالفريق أن التعاقد مع اللاعب لا يٌعد صفقة جديدة، خاصة أنه لم يكمل الـ 20 عاما، وفقا للوائح الانتقالات في اتحاد السلة، وبالتالى يظل الزمالك متبقى له صفقة إضافية واحدة خلال الانتقالات بعد ضم الثنائى أحمد إسماعيل وعلى عمر.

ويدرس الزمالك التعاقد مع أدهم العيدة، المصرى الأصل والكندى الجنسية والذى خاض تجربة احتراف فى كندا وانضم لصفوف المنتخب المصرى خلال الفترة الماضية.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك في التعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات.