شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يقرر استمرار محمد أبو جبل الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى البنك الأهلى على استمرار الحارس محمد أبو جبل الموسم المقبل، تنفيذا لخطة النادى لبناء فريق قوى الموسم المقبل والمنافسة على البطولات. وشارك محمد أبو جبل في 32 مباراة مع فريق البنك الأهلى هذا الموسم في بطولة الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، أختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها اليوم الاثنين باستاد غزل المحلة فى الثامنة والنصف مساءً.

وجاءت القائمة علي النحو التالي..

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أحمد ياسين _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..محمد فتحي _ محمود سيد _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر _ محمود قاعود

خط الهجوم ..باسم مرسي _ كريم بامبو _ أسامة فيصل