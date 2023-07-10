شكرا لقرائتكم خبر عن الطرد يبعد عبد الله بكرى عن مباراة فاركو أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق فاركو ، بقيادة البرتغالى برونو روماو، جهود لاعبه عبد الله بكرى في مباراة الزمالك المقبلة بالدوري، بعد تعرضه للطرد فى مباراة المصري البورسعيدى والتى خسرها الفريق البرتقالى بثلاثية دون رد.

وأغلق الجهاز الفني لنادى فاركو بقيادة برونو روماو صفحة مباراة المصري البورسعيدى التي أقيمت مساء الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويستعد فاركو للظهور الأخير في الدوري بمواجهة الزمالك مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة للمسابقة.

وأعلن فاركو التعاقد مع المدرب البرتغالي برونو روماو لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري وخاض مباراته الأولى أمام المصري، بعد الاتفاق مع طارق العشري مدرب الفريق السابق على إنهاء التعاقد بموافقة الطرفيين بالتراضي.

ويحتل فاركو المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وعمل برونو روماو كمدرب مساعد في فاركو سنة 2017 تحت قيادة روي أجواش، والذي كان يتولى تدريب الفريق في دوري الدرجة الثانية قبل صعودهم.