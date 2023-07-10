شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفتقد خدمات محمد الصباحى وبركات حجاج أمام إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، الثنائى محمد الصباحى وبربكات حجاج فى مواجهة إنبى المصيرية، المقرر لها غداً الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويغيب الثنائى محمد الصباحى وبركات حجاج أمام إنبى، حيث يعانى محمد الصباحى من جزع فى الأنكل تعرض له أثناء التدريبات، ويحاول الجهاز الطبي بنادى سموحة تجهيز اللاعب للمشاركة فى مباراة إنبى المصيرية، نظرا لأهمية النقاط الثلاثة فى حسم بقاء الفريق في جدول الدورى، بينما يعانى بركات حجاج من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن مباريات سموحة الأخير في بطولة الدورى.

ويعكف أحمد سامى حالياً على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام بيراميدز فى المباراة التى خسرها الفريق السكندرى بخماسية بعدما نجح الفريق فى التقدم بهدفين، وحذر سامى اللاعبين من تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى أمام إنبى، وأن الفريق يحتاج نقطة للاطمئنان على موقف البقاء فى الدورى.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.