المغربي يوسف النصيري مطلوب من يوفنتوس لتعويض الصربي فلاهوفيتش

دخل الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني دائرة اهتمام فريق يوفنتوس الإيطالي الذي يخطط للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) الإيطالية، فإن يوفنتوس يفكر في ضم النصيري من أجل تعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش.



وأشادت الصحيفة الإيطالية بالنصيري (26 عاما) وبأدائه الثابت والمؤثر على مدى 7 سنوات في الليغا، وترى فيه مهاجما حاسما (بدأ مع ملقا في يناير/كانون الثاني 2017 ثم ليغانيس وإشبيلية).



وسجل النصيري 53 هدفا في مواسمه الثلاثة الأخيرة مع الفريق الأندلسي، وعليه فإن الدولي المغربي هو المهاجم الذي يريده "اليوفي"، بحسب الصحيفة الإيطالية.



من جهتها، أكدت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن يوفنتوس رصد 30 مليون يورو من أجل التعاقد مع النصيري في حال رحيل فلاهوفيتش، خاصة في ظل حالة عدم الرضا التي تسود مسؤولي "السيدة العجوز" بشأن أداء فلاهوفيتش منذ وصوله إلى الفريق قادما من فيورنتينا في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية لعام 2022.



ولعب فلاهوفيتش مع يوفنتوس 68 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 23 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة، لكنه لم يعرف طريق الألقاب بعد.



لكن إشبيلية وعلى ما يبدو يرفض التفريط في النصيري مقابل أقل من 40 مليون يورو على الرغم من انفتاحه على بيع أي لاعب يصل إليه عرض اقتصادي مغرٍ.



وتعاقد إشبيلية مع يوسف النصيري يوم 16 يناير/كانون الثاني 2020 قادما من فريق ليغانيس، ومنذ ذلك الوقت لعب "الأسد" المغربي مع النادي الأندلسي 155 مباراة بجميع البطولات هز خلالها شباك المنافسين 53 مرة بالإضافة إلى 5 تمريرات حاسمة.



كما حصد النصيري مع إشبيلية لقبين قاريين في الدوري الأوروبي، وذلك في موسمي 2019-2020 و2022-2023.



ورفض النصيري الرحيل عن إشبيلية في الميركاتو الشتوي الماضي باتجاه وست هام يونايتد الإنجليزي، وفضّل البقاء مع ناديه لأسباب "رياضية".



وفي ذلك الوقت طلب وست هام النصيري على سبيل الإعارة مع وجود بند شراء إجباري بقيمة تتجاوز أكثر من 20 مليون يورو، لكن اللاعب أوقف العملية بنفسه.



وقال النصيري حينها في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية إن "الأمر لا يتعلق بالمال، لكنها مسألة رياضية خالصة تتعلق برغبتي في مساعدة الفريق في أسوأ اللحظات".



وكان إشبيلية يعاني من نتائج سيئة خلال موسم 2022-2023، وكاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الثانية، لكن الفريق نفض الغبار عن نفسه وأنهى "الليغا" الإسبانية في المركز الـ12، كما نجح في التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب روما.



المصدر: مواقع إلكترونية

