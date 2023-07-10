غموض حول حكام القمة.. والأقرب  لقيادتها " الحنفي" و"البنا"

ياسر رشاد - القاهرة - قبل ساعات من مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، مازال الغموض يسيطر على ماهية من سيديرها، رغم وجود توجه كبير داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة البرتغالي بيريرا على قيادة طاقم تحكيم مصري للقاء المقرر له الخميس المقبل ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

واستقر مسئولو اتحاد كرة القدم بشكل نهائي على إسناد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى طاقم حكام مصري.

وجاء قرار بيريرا بخضوع طاقم حكام القمة إلى معسكر مغلق مبكر قبل المباراة بـ 48 ساعة لزيادة التركيز التام في المباراة.

ويتصدر محمد الحنفي قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويدخل ضمن القائمة كل من محمود البنا وأمين عمر وإبراهيم نور الدين ومحمد عادل، ويعد الحنفي هو الأوفر حظا لإدارة مباراة القمة ومعه البنا ونور الدين.

ورفض مسئولو اتحاد الكرة فكرة الاستعانة بطاقم حكام أجنبي نظرا لضيق الوقت، بجانب عدم تقدم الزمالك بطلب رسمي قبل المدة المحددة للقمة وعدم دفع الرسوم.