نونو سانتو يُعلن قائمة اتحاد جدة للمعسكر الإعدادي.. بدون حجازي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة عن قائمة لاعبيه المنضمين لمعسكر الفريق الإعدادي، استعدادًا للموسم الجديد.

وشهدت القائمة تواجد طارق حامد بجانب الصفقات الجديدة كريم بنزيما ونجولو كانتي المنضمين حديثًا لصفوف اتحاد جدة في ظل تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، بجانب مشاركته في كأس العالم للأندية بصفته بطل الدوري السعودي.

بينما شهدت قائمة اتحاد جدة غياب أحمد حجازي الذي يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة اتحاد جدة لمعسكر الطائف، على النحو التالي:

:" مارسيلو جروهي، عبدالله الجدعاني، أسامة المرمش، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، جوتا، نجولو كانتي، كريم بنزيما، مدالله العليان، عمر هوساوي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، طارق حامد، كورونادو، محمد العوفي، أحمد بامسعود، محمد الصيعري، عوض الناشري، هارون كمارا، زكريا هوساوي، مروان الصحف".

ومن المنتظر أن يستهل إتحاد جدة مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر في الدور الأول.

في سياق متصل يتجه اللاعب المغربي الدولي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمغادره النمور في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وخوض تجربه جديده في الموسم المقبل.

وكان الاتحاد قد أتم تعاقده مع كريم بنزيما من ريال مدريد يهدد عرش حمدالله في الاتحاد، وجعل اللاعب يفكر لأكثر من مرة في الرحيل، بالرغم من وجود النجم المغربي على رأس قائمة الفريق التي ستدخل معسكر الطائف الاعدادي للموسم الجديد.

ويناقس نادي الاتحاد مع الجهاز الفني بقيادة نونو سانتو فكرة رحيل اللاعب المغربي عن صفوف النادي، والتي كانت للمرة الثانية بعد النقاش عقب نهاية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتوج حمدالله ببطولتي دوري روشن وكأس السوبر السعودي عن الموسم الماضي مع الاتحاد، فضلًا عن كونه هداف دوري المحترفين في نفس الموسم، وقد انتقل للتايجرس في صفقة انتقال حر قادمًا من النصر في 2021.

يقود حمدالله فريق الاتحاد في البطولة العربية المقرر لها يوم 27 من شهر يوليو المقبل، ويتواجد الفريق في المجموعة الاولى التي تضم كل من أندية الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي والترجي التونسي.