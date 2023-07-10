الهلال السعودي يقترب من ضم نجم لاتسيو الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - بات فريق الهلال السعودي من إتمام تعاقده مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب فريق لاتسيو الإيطالي خلال الإنتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

حيث كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المتخصص في إنتقالات اللاعبين على أهتمام نادي الهلال السعودي، بضم سافيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو.

وكتب فابريزيو رومانو خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "قدم نادي الهلال عرضًا ملموسًا وهامًا للاعب خط وسط لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش".

تفاصيل عرض الهلال السعودي

وتابع فابريزيو: "عرض الهلال عقدا لمدة ثلاث سنوات على سافيتش وبراتب سنوي قدره 40 مليون يورو، لكن اللاعب لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله".

يُذكر أن الهلال تعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي إضافة إلى المدافع الدولي السنغالي كوليبالي قادما من تشيلسي اللندني.

وكان الهلال أعلن في الفترة الماضية عن عودة مدربه جيسوس إلى قيادة الفريق لمدة موسم واحد، بعد أن أشرف في صيف 2018 على تدريب الفريق الأزرق لمدة 6 أشهر تقريبا.

في سياق متصل يبحث مسؤولي الأهلي السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، لتسويق المهاجم السوري عمر السومة، وذلك بعد التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمنيو.

حيث كشفت تقارير صحفية عن بحث إدارة النادي الجداوي للعروض المقدمة لرحيلَ السومة عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتنتظرُ العروضَ التى ستُقدَّم لاختيار أفضلها.

وتابعت التقرير، أنه من المنتظر أن تكون هناك جلسه مع اللاعب في وقت لاحق مع السومه قبل الانضمام إلى معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد لمناقشة الأمور الخاصة بإستمرار اللاعب أو الرحيل.

وينتهي عقد السومة مع أهلي جده في يونيو 2024، بعدما جدد الأهلي عقده في عام 2020 لأربع مواسم.

في سياق متصل تداولت أنباء في الساعات الأخيرة عن تقديم فريق اتحاد جده عرض مقدر بـ 100 مليون يورو خلال 3 مواسم، لضم الفرنسي بول بوجبا ومزاملة مواطنيه كريم بنزيمة ونجولو كانتي.

يُذكر أن بوجبا صاحب الـ30 عاما عاد إلي صفوف يوفنتوس الصيف الماضي بعد رحيله من مانشستر يونايتد وخاض 10 مباريات فقط بالموسم بسبب الإصابات.