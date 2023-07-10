عبدالوهاب: "ستاد القاهرة جاهز لقمة الأهلي والزمالك بالدوري"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أن ستاد القاهرة، سيكون في أبهي صورة عندما يستقبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المؤجل من الجولة الواحدة والثلاثين المقرر إقامته يوم الخميس المقبل.

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قال عبدالوهاب، فى تصريحات إذاعية عبر برنامج إلا الكورة ياكابتن مع الإذاعية نجلاء حلمى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: “إن الإستعدادات تجرى على قدم وساق بهدف تجهيز أرضية ستاد القاهرة، بعد غلق الملعب عقب لقاء الزمالك والمقاولون العرب، فى بطولة كأس مصر، وذلك بالإنفاق مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة، إذْ تم قص النجيلة وإزالة البذرة الشتوية”، مشيرًا إلى أنه يتم الاستعانة بخبير أجنبي لاستشارته في مواعيد الزراعة والري.

كشف، عبدالوهاب نجم فريق السكة الحديد السابق، فى فترة التسعينات، أن الجميع فى هيئة ستاد القاهرة الدولي، يعتبرون حضور الجماهير للمباريات يوم عيد، مشيرًا إلى أن الاستاد من دون جماهير أشبه بالمستشفى.

أكد رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أن الاجتماع الأمنى الخاص بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك، حددَّ أعداد الجماهير ب3000 مشجع لكل نادي سيتواجدون في مدرجات الدرجة الثالثة، إذْ تم تخصيص المدرج الأيمن لجماهير نادي الزمالك، على أن يكون دخولهم من طريق الأوتوستراد فى حين تدخل جماهير الأهلي، من شارع صلاح سالم، إلى مدرجات الثالثة شمال.

أكد عبدالوهاب، المقصورة الرئيسية سيتواجد بها أعضاء مجلس إدارة الناديين الأهلي والزمالك، ومسئولى اتحاد الكرة بجانب أعضاء الجمعية العمومية للناديين.

قال رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، إنه على ثقة من التزام الجماهير، مشيرًا إلى أن قرار لجنة المسابقات بحرمان الجماهير التى خرجت عن النص فى لقاء الأهلي والإسماعيلي، فى ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، من التواجد فى باقي لقاءات الموسم سيكون رادعًا للجميع، مشيرًا إلى أن الوعى بدأ يتزايد وسط الشباب مع الوضع فى الاعتبار أن مايحدث في الملاعب المصرية من جماهير الكرة أقل بكثير من الأفعال التى تشهدها ملاعب العالم.

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