شبح الهبوط يظهر في 4 ملاعب الليلة بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب الجماهير المصرية بمختلف ألوانها انطلاق دقات الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الإثنين، إذْ تنطلق 4 مباريات علي صفيح ساخن بمسابقة الدوري المصري.

تنطلق الـ 4 مواجهات في نفس التوقيت، إذْ ستحدد بشكل كبير الفرق التي ستهبط للدرجة الثانية، ليطوف شبح الهبوط فوق سماء الـ4 ملاعب لاختيار الفرق التي ستودع مسابقة الدوري الممتاز.

إذْ يلتقي مساء اليوم فريقا الإسماعيلي والداخلية الباحثان عن البقاء في دوي الأضواء، لصعوبة موقفهما في جدول الترتيب، وفي حال تعرض أي فريق للخسارة اليوم سيكون قاب قوسين أو أدني من توديع الدوري.

إذْ يقع الإسماعيلي بالمركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الداخلية بالمركز الـ16 برصيد 32 نقطة قبل جولتين من نهاية الدوري.

المباراة الثانية حين يلتقي فريقي أسوان وطلائع الجيش في التوقيت نفسه، ويبحث كلاهما عن حصد الثلاث نقاط من أجل الدخول في المنطقة الدافئة.

إذْ يخوض أسوان لقاء اليوم وهو بالمركز الـ14 برصيد 33 نقطة من 32 مباراة، ويتساوي معه طلائع الجيش بنفس الرصيد في المركز الـ 15 بجدول الترتيب.

في المباراة الثالثة يدخل فريقي غزل المحلة والبنك الأهلي لقاء اليوم تحت عنوان لا بديل عن الفوز لتفادي شبح الهبوط، إذْ يقع المحلة في المركز الـ17 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، بينما يقع فريق البنك الأهلى في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة.

بينما في المباراة الرابعة والأخيرة، يلتقي فريقي بيراميدز مع سيراميكا الباحث عن الابتعاد من منطقة الخطر، ويحتل بيراميدز صافة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 67 نقطة.

علي الجانب الآخر يخوض فريق سيراميكا لقاء اليوم سعيًا في الهرب من منطقة الهبوط، إذْ يقع بالمركز الـ 12 برصيد 34 نقطة.

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالآتي:

1- الأهلي 75 نقطة من 29 مباراة.

2- بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة.

3- الزمالك 59 نقطة من 32 مباراة.

4- فيوتشر 58 نقطة من 33 مباراة.

5- المصري البورسعيدي 47 نقطة من 32 مباراة.

6- المقاولون العرب 43 نقطة من 32 مباراة.

7- إنبي 42 نقطة من 32 مباراة.

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة من 32 مباراة.

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة.

10- سموحة 36 نقطة من 32 مباراة.

11- البنك الأهلي 35 نقطة من 32 مباراة.

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة من 32 مباراة.

13- الإسماعيلي 34 نقطة من 32 مباراة.

14- أسوان 33 نقطة من 32 مباراة.

15- طلائع الجيش 33 نقطة من 32 مباراة.

16- الداخلية 32 نقطة من 32 مباراة.

17- غزل المحلة 32 نقطة من 32 مباراة.

18- حرس الحدود 21 نقطة من 32 مباراة.