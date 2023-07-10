الأهلي السعودي يعرض عمر السومة للبيع

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث مسؤولي الأهلي السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، لتسويق المهاجم السوري عمر السومة، وذلك بعد التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمنيو.

حيث كشفت تقارير صحفية عن بحث إدارة النادي الجداوي للعروض المقدمة لرحيلَ السومة عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتنتظرُ العروضَ التى ستُقدَّم لاختيار أفضلها.

وتابعت التقرير، أنه من المنتظر أن تكون هناك جلسه مع اللاعب في وقت لاحق مع السومه قبل الانضمام إلى معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد لمناقشة الأمور الخاصة بإستمرار اللاعب أو الرحيل.

وينتهي عقد السومة مع أهلي جده في يونيو 2024، بعدما جدد الأهلي عقده في عام 2020 لأربع مواسم.

وتعاقد الأهلي مع روبيرتو فيرمينيو لمدة 3 مواسم، ليكون ثاني الصفقات بعد الحارس الدولي السنغالي ادوارد ميندي حارس مرمي نادي تشيلسي السابق، وبعد إعلان الصفقة تفاعل الجمهور بشكل كبير معها ومع أرقام اللاعب.

ولم تكلف الصفقة الأهلي أي مقابل مادي، بعدما انتهاء عقد اللاعب البرازيلي مع ليفربول في يونيو 2023، وسيحصل على راتب سنوي 20 مليون يورو،

وفي سياق أخر، يستعد النادي الأهلي للإعلان عن المباريات الودية التي سيخوضها في المعسكر الودي بسلوفينيا، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد ومنافسات الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين

في سياق متصل تداولت أنباء في الساعات الأخيرة عن تقديم فريق اتحاد جده عرض مقدر بـ 100 مليون يورو خلال 3 مواسم، لضم الفرنسي بول بوجبا ومزاملة مواطنيه كريم بنزيمة ونجولو كانتي.

يُذكر أن بوجبا صاحب الـ30 عاما عاد إلي صفوف يوفنتوس الصيف الماضي بعد رحيله من مانشستر يونايتد وخاض 10 مباريات فقط بالموسم بسبب الإصابات.