شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نصر يعوض غياب باهر المحمدى فى دفاع الإسماعيلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على الدفع بمحمد نصر بجوار محمد هاشم فى التشكيل الأساسى للدراويش أمام الداخلية، فى المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز.

ويفتقد الإسماعيلى خدمات باهر المحمدى أمام الداخلية لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام الأهلى، ليتم إيقافه لتراكم الإنذارات، على أن يعود اللاعب للمشاركة فى المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى.

من جهته حذر حمزة الجمل اللاعبين من خطورة لاعبى الداخلية فى الهجمات المرتدة، وأكد أن الداخلية لديه الحافز الكبير بعد الفوز على المقاولون العرب فى المباراة الأخيرة والتى خطف فيها نقاط المباراة التى أحيت آماله فى البقاء، وطالب مدرب الإسماعيلى اللاعبين بضرورة القتال وبذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاثة وضمان البقاء، وإسعاد الجمهور الذى لا يتوانٍ فى دعم الفريق فى أى مكان.

ويغيب عن الإسماعيلى أمام الداخلية كل من: باهر المحمدى للإيقاف، ومحمد فوزى وأبو بكر حمزة للإصابة فى غضروف الركبة، وصالح جمعة لمعاناته من التهاب فى عضلات البطن السفلية، وعمر الوحش ومحمد مخلوف لأسباب تأديبية، بالإضافة إلى حمدى النقاز لأسباب فنية، وفراس شواط للهروب من الفريق والسفر إلى تونس دون إذن مسبق وإعلانه فسخ التعاقد من جانب واحد.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمود كوكو، عبد الله جمال

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقي، إياد العسقلاني، كريم عرفات

خط الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمود الشبراوي، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي

الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور.