شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتوج الأهلى بلقب الدورى الممتاز رسمياً بعد غياب موسمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق النادى الأهلى إعلان تتويج المارد الأحمر بطلا للدوري الممتاز بشكل رسمي بعد غياب موسمين، بعد موسم طويل وشاق تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، ونلقى الضوء فى السطور التالية على توقيت إعلان الأهلى بطلا للدوري..

س: كم مباراة تفصل الأهلى عن تتر النهاية في الدوري؟

ج: تتبقى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 5 مباريات عن إنهاء منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث خاض 29 مباراة حتى الآن.

س: ما هى النقطة التى تضمن تتويج الأهلى بالدوري؟

ج: يحتاج الأهلي إلى نقطتين من المباريات الخمس كي يصل للنقطة 77، وهو الرصيد الذي يستحيل على أى فريق آخر الوصول إليه، ويتوّج الأهلى بالبطولة المفضلة له.

س: متى يضمن الأهلى التتويج بالدوري المصري؟

ج: حال فوز الأهلى على الزمالك فى مباراة القمة الخميس المقبل سيعلن تتويجه بطلا للدوري بعد غياب موسمين، ولكن هناك حالة وحيدة تسبق هذا الموعد.

س: هل يتوج الأهلى بطلا للدوري الليلة؟

ج: سيواجه بيراميدز نظيره سيراميكا مساء اليوم، الاثنين، وحال خسارة بيراميدز أو تعادله سيُعلَن بشكل رسمي تتويج الأهلى بطلا للدوري المصري قبل أن يخوض مباراة الزمالك الخميس المقبل، أما فى حال فوز بيراميدز على سيراميكا فيحتاج المارد الأحمر للفوز على الزمالك لاعتلاء منصة التتويج بشكل رسمي.

س: ماذا فعل الأهلى فى آخر ظهور بالدوري؟

ج: حقق الأهلى فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد سجلها على معلول ومحمود كهربا ليرفع رصيده للنقطة 75 في صدارة أندية الدوري.

س: ماذا قدم الأهلى فى الدوري حتى الآن؟

ج: يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 75 نقطة، وما زالت لديه 3 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز فى 23 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ54 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

س: ماهى مواعيد مباريات الأهلى المقبلة؟

ج: 8:30 مباراة الأهلى والزمالك - الخميس 13 يوليو.

07:00 مساء يوم الأحد 16 يوليو ـ المقاولون العرب vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 19 يوليو ـ الأهلي vs حرس الحدود

08:30 مساء الأحد 23 يوليو: بيراميدز vs الأهلي

08:30 مساء الأربعاء 26 يوليو ـ المصري vs الأهلي

س: ما هو موعد ومكان مباراة الأهلى القادمة أمام الزمالك؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.