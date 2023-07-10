شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها طلب كولر تقريرا عن المصابين فى الأهلى، وجاهزية زيزو لمباراة القمة، واستقبال وزير الرياضة للمنتخب الاولمبى.

ميكالى: أعد الجماهير بميدالية أولمبية ومحمد صلاح مثل نيمار بالبرازيل ونرحب به

أكد البرازيلى روجيرو ميكالى، مدرب منتخب مصر الأوليمبى، أنه حزين لضياع لقب بطولة أمم أفريقيا، وأنه يرحب بوجود محمد صلاح مع المنتخب فى أولمبياد باريس 2024.

فاركو يضع الرتوش الأخيرة على صفقة صلاح باشا من الدورى الإيطالى

يضع مسئولو نادى فاركو فى الساعات الحالية الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع صلاح باشا مهاجم جويجليانو الإيطالى لتدعيم هجوم الفريق البرتقالى فى الموسم المقبل.

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى من الجهاز الطبي لفريقه بقيادة أحمد أبو عبلة تقرير عن حالة المصابين قبل مواجهة الزمالك القادمة في الدوري.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التى أقيمت صباح اليوم الاثنين، مشاركة أحمد سيد" زيزو" لاعب وسط الأبيض، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.