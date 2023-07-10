شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفتقد خدمات جريندو أمام سموحة فى الجولة الأخيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمد جريندو، لاعب النادي المصري، عن مباراة فريقه أمام سموحة في الدوري، بعد حصوله على الإنذار الثالث بمباراة فاركو الماضية، والتى انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف نظيفة، وأحرز جريندو أول أهداف المصري ليحصل على لقب رجل المباراة.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفًا.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة يوم 15 يوليو الجاري وذلك ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري، بينما يلتقي المصري مع سيراميكا يوم 22 يوليو الجاري في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.