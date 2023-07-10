شكرا لقرائتكم خبر عن حميد ماو يدخل دائرة المرشحين للانضمام لصفوف زد فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو فريق نادى زد التنزانى حميد ماو لاعب خط وسط فريق غزل المحلة ضمن قائمة اللاعبين الذى يتم التفاوض معهم لانضمامهم الموسم المقبل عقب الصعود للدورى الممتاز .

وينتهى عقد حميد ماو مع غزل المحلة بنهاية الموسم الجارى، ويحق له الانتقال الحر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد حميد ماو من أكثر اللاعبين خبرة في الدورى الممتاز، ولعب صاحب الـ31 عاما 27 مباراة مع فريق غزل المحلة هذا الموسم وتمكن من إحراز هدف وحيد.

وتعد مباراة البنك الأهلى الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة خالد عيد الذى تم تعينه خلفا للمدرب رضا شحاتة و يعاونه كل من طارق غيده مدرب عام و محمد العتراوى مدرب مساعد و أشرف شيحة مدرب مساعد وعماد عثمان مدربا مساعدا وعبدالرؤوف عيد مدرب حراس مرمى و خالد كساب منسقا عاما.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب المحلة اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة.