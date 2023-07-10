«فين مبادئ الأهلي؟».. تعليق قوي من مجدي عبدالغني على انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

علق مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، على الصفقة المحتملة للنادي الأحمر، والتعاقد مع إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال "عبدالغني"، في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع "مصراوي": "حد هيقولي أين مبادئ الأهلي لما يتعاقد مع إمام عاشور؟ في بعض الأحيان الحياة بتتغير، فيبقى المصلحة هي اللي بتسيطر على الأمور".

وأضاف لاعب منتخب مصر الأسبق: "يعني من مصلحة الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور، فخلت الأهلي يتنازل ويعمل نفسه مسمعشي اللي قال ولا اللي شتم ولا اللي تجاوز، فخلوا المبدأ ده يعم على الكل".

وتابع: " يعني مينفعش تيجي على واحد تقوله لا أنت قولت، علشان انت مش محتاجه، فلو أنت احتجته هتتضطر تتنازل، مش لازم تبقي محتاج والعمليه تبقي فجه كده علشان تاخد لاعب".

واختتم مجدي عبدالغني تصريحاته بالقول: "لازم تسامح الباقي حتى اللي مش معاك ليهم مصلحة، أنا مقدرشي أقول غير أن صفقه إمام عاشور هتفرق أوي مع الأهلي من الناحية الفنية".