كاسيميرو يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدولي البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، عن السبب وراء رحيله عن ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وأكد كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة "اَس" الإسبانية أن شعوره بالجوع للفوز يعد السبب وراء رحيله عن الملكي خلال الميركاتو الماضي.

كاسيميرو: تحدثت مع عائلتي قبل الرحيل عن ريال مدريد

علق كاسيميرو، على رحيله عن ريال مدريد: "تناقشت في البداية مع عائلتي عن رحيلي عن الريال، فقبلوا الفكرة سريعًا، هذه كانت فرصة لمغادرة نادٍ كبير في قمة العطاء".

وتابع الدولي البرازيلي: "أنا في عمر ما زلت أشعر فيه بالجوع للفوز، لو كان ذلك بعد عامين أو 3، فلن أترك الريال وانتقل إلى نادٍ آخر كبير".

وأضاف:"كما أن يكون لدي نفس الطموح لتغيير الدوري والالتحاق بنادٍ آخر كبير. كانت لحظة مثالية".

وعن استقبال المان يونايتد للاعب، قال: "الكل في الشياطين الحمر يريدون الاهتمام والاحترام وتحقيق الألقاب، لكن لم أتصور أن يكون الأمر بهذه السرعة، وهذا شيء يسعدني كثيرًا وكان مفاجئا".

وأردف: "أحسست بالحب منذ اليوم الأول في مانشستر، كما أن هذا لم يكن سهلاً بعدما قضيت 10 سنوات في ريال مدريد، إنه نتيجة العمل على الملعب، والانسجام الجيد بين المشجعين والمدربين واللاعبين".

وأتم البرازيلي تصريحاته: "ليس هناك مباراة سهلة في إنجلترا، المتصدر يلعب ضد الأخير وليس متأكدًا من الفوز، وفي حالة لعبت بـ90% من قوتك ستخسر المباراة، لقد أحببت الدوري الإنجليزي كما أحب العيش في مدينة مانشستر".