محترف الهلال السعودي يشارك في معسكر النمسا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الهلال السعودي المعسكر التحضيري المقرر إقامته بدولة النمسا حتى 20 يوليو الجاري، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الكروى الرياضي الجديد.

روبن نيفيز يخوض التدريبات الجماعية مع الهلال السعودي:

وصل إلى صفوف الزعيم البرتغالي روبن نيفيز محترف، الصفقة التى تعقد عليها جماهير الهلال آمالًا كبيرةً جدًا للموسم الجديد.

يستعد الهلال لخوض 3 لقاءات تحضيرية بالمعسكر، إذْ يستهل أولى مواجهاته مع فريق جوريكا البلغارى، ثم يليه مباراة ولفسبرجر النمساوى، على أن يختتم معسكره لمباراة دينامو كييف الأوكراني.

تدريبات الهلال السعودي

يعتبر البرتغالى روبن نيفيز أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، إذْ انضم لصفوف الزعيم بمقابل مادى يقدر بـ 225 مليون ريال.

أعلن الهلال السعودي رحيل عددٍ من نجوم الفريق أبرزهم النيجيري أوديون إيغالو والمالي موسى ماريغا و المدافع هيون سو الذي تقرر خروجه من القائمة لحين تعافيه من الإصابة، ولوسيانو فييتو.

ترتيب قائمة الأعلى مشاهدة في الدوري السعودي:

1ـ روبن نيفيز: 100 مليون.

2ـ كريستيانو رونالدو 95.5 مليون.

3ـ كريم بنزيما: 38 مليون.

4 ـ نغولو كانتي: 13 مليون.