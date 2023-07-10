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السنغال تواجه الجزائر وديًا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم  عبر حسابة الرسمي ، عن إقامة مباراة ودية تجمع بين محاربو الصحراء و نظيره السنغال في فترة التوقف  الدولي القادمة التي تٌقام في شهر سبتمبر القادم .

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نشر حساب الاتحاد الجزائري لكرة القدم  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  يكشف فيها تفاصيل  عن موعد مباراة الزمالك و الجزائر  قائلا:"  مباراة ودية تجمع بين الجزائر والسنغال  الموافق 12 من شهر سبتمبر 2023، المباراة تقام في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت السنغال  في العاصمة دكار.

  

من المقرر ان تقابل  منتخب الجزائر مع نظيره تنزانيا خلال الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في تصفيات الأمم الأفريقية .

فيما تٌقابل منتخب السنغال  مع نظيره رواندا من الجولة السادسة من الجولة السادسة من الجولة السادسة من مرحلة التصفيات .

ترتيب الجزائر  والسنغال في المجموعة 

تأهل منتخب الجزائر  و منتخب السنغال مرحلة التصفيات النهائية لكأس الأمم الأفريقية  كوت ديفوار بعد إعتلاء محاربو الصحراء صدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة ، وصعد السنغال بعد تصدر المجموعة الـ 12 برصيد 13 نقطة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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