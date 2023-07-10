 موعد مباراة الهلال السعودي الأولى فى معسكر النمسا

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل الهلال السعودي أولى لقاءاته فى معسكره التحضيري فى النمسا مع فريق جوريكا البلغارى، استعدادا للموسم الجديد.

موعد مباريات الهلال السعودي الودية

موعد مباريات الهلال السعودي فى معسكر النمسا

ويتقابل الوعيم فى ثان مواجهاته مع فريق ولفسبرجر النمساوى، فيما يختتم معسكره بمباراة دينامو كييف الأوكراني.

وقرر مسؤولو الهلال السعودي اقامة معسكر الفريق الاول لكرة القدم بدولة النمسا حتى 20 يوليو الجاري استعدادا لخوض منافسات موسم دوري روشن السعودي بنسخته الجديدة.

وشارك البرتغالي روبن نيفيز الصفقة الأهم بالنسبة للزعيم والتى تعقد عليها جماهير الهلال السعودي أمالا كبيرة للموسم الجديد.

يهتم نادي الهلال بالتعاقد مع نيكولو زانيولو نجم وسط فريق جالطة سراي التركي، وأن الفريق جهز عرض بالفعل للتشاور حول إمكانية الحصول على اللاعب في انتقالات يونيو الجاري.

وصل عرض الهلال لضم نيكولو زانيولو إلى 35 مليون يورو، وأن خيسوس طلب بشكل مباشر التعاقد مع زانيولو، وسيقوم مسؤولي النادي بالاجتماع قريبًا مع وكيل أعمال اللاعب لمعرفة مطالبه والاتفاق على كافة تفاصيل العقد.

ويعتبر البرتغالى روبن نيفيز أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، إذ انضم لصفوف الزعيم بمقابل مادى يقدر بـ 225 مليون ريال

ترتيب قائمة الأعلى مشاهدة في الدوري السعودي:

روبن نيفيز: 100 مليون، كريستيانو رونالدو 95.5 مليون، كريم بنزيما: 38 مليون، نغولو كانتي: 13 مليون.

وكان الهلال السعودي قد أعلن رحيل عدد من نجوم الفريق أبرزهم النيجيري أوديون إيغالو والمالي موسى ماريغا و المدافع هيون سو الذي تقرر خروجه من القائمة لحين تعافيه من الإصابة، ولوسيانو فييتو.