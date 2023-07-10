عقد عمر السومة عائق أمام رحيله من الأهلي السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يضغط عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى أهلى جدة السعودي، على مسئولي الإمبراطور لمساواة مستحقاته للرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي السعودي يرغب فى رحيل عمر السومة:

أكدت أنباء أبرزتها الصحف السعودية، أن إدارة أهلى جدة السعودي تستهدف رحيل السومة صاحب الـ 34 عامًا خلال شهر يوليو الجاري، ولكن تنتظر مناقشة العروض الرسمية للاعب لشرائه.

عمر السومة

تبلغ قيمة مستحقات عمر السومة التى يلتزم بسدادها الأهلى السعودي نحو 13 مليون ريال سعودي ويتبقى له موسم مع الفريق.

أفضل ثنائي في الدوري القطري بدون منازع عمر السومة: لعب 17 مباراة، أسهم بـ 19 هدفًا، ويوسف المساكني: لعب 18 مباراة أسهم بـ 18 هدفًا، والسومه أكثر من أسهم في الدوري، المساكني ثاني أكثر من أسهم في الدوري القطري.

فى سياق متصل، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن إدارة الزمالك تواصلت مع نظيرتها أهلي جدة من أجل الحصول على خدمات السومة خلال الفترة المقبلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

أشارت الصحيفة السعودية أن إدارة قلعة الكؤوس تلقت عرضًا آخر من قبل العربي القطري للحصول على خدمات النجم السوري لكنه شراء نهائي وليس إعارة، بعدما انتهت إعارة اللاعب مع نهاية الموسم الماضي.