سالم الدوسري يجري تدريبات بدنية خاصة في معسكر النمسا

ياسر رشاد - القاهرة - يجري سالم الدوسري لاعب وسط نادي الهلال السعودي، تدريبات بدنية خاصة في معسكر النمسا.

ووضع الجهاز الطبي لفريق الهلال برنامج تأهيلي لسالم الدوسري بهدف تقوية عضلات جسده.

ويواصل رباعي الهلال السعودي برنامج تأهيلي وهم محمد جحفلي المصاب بالعضلة الضامة، إلى جانب سلمان الفرح، ومتعب المفرج، وسعود عبد الحميد.

وينتظر رباعي الهلال الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض الهلال مباراة ودية أمام لاندسكرون النمساوي، تمارين الإطالة صباحًا في المسبح برفقة المُعد البدني، فيما نفذ البقية تدريبات اعتيادية في صالة الإعداد البدني، ويواصل الفريق تدريباته، اليوم، على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.