التعاون السعودي يجدد عقد فلافيو داسيلفا

ياسر رشاد - القاهرة - عقد مسئولو التعاون السعودي النية على تمديد إعارة البرازيلي فلافيو ميديروس داسيلفا لمدة موسم إضافى مع الفريق على أن تنتهى أواخر الموسم الرياضي المقبل بعد تقديمه مستوى مميز خلال الفترة المنقضية.

التعاون السعودي يجدد عقد فلافيو:

خاطبت إدارة الذئاب رسميًا نظيرتها في طرابزون التركي على رغبة النادى فى تمديد إعارة صاحب الـ 28 عامًا حتى نهاية الموسم المقبل.

وافق مسئولو التعاقدات بنادى طرابزون التركى عن اللاعب مقابل 200 ألف دولار، عند تمديد عقد الإعارة لنادى أهلي جدة السعودي.

سيتقاضى البرازيلي فلافيو ميديروس داسيلفا راتبًا شهريًّا، يقدر بـمبلغ 120 ألف دولار حتى نهاية الموسم المقبل.

فى سياق آخر، أخطر نادي التعاون السعودي اللاعب مصطفي فتحي المعار لصفوف بيراميدز بانتهاء إعارته مع الفريق وعودته مرة أخري للالتحاق بالمعسكر التحضيري للموسم الجديد من الدوري السعودي.

كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي التعاون أبلغ مصطفى فتحي بضرورة الالتحاق بمعسكر الفريق في مدينة ميرلو الهولندية بعد انتهاء إعارته إلى نادي بيراميدز.

أضافت 'الرياضية'، أن الإدارة لا تمانع بيع عقد مصطفى فتحي إلى أندية في الدوري المصري، لكنها تريد الحصول على مليون دولار.

أوضحت التقارير الصحفية أن نادى بيراميدز لم يقم بتفعيل بند الشارة الموجود فى عقد الإعارة حتي الآن.