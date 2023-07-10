مفاجأة.. اتحاد جدة يستهدف بول بوجبا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل اتحاد جدة بحثه في انتدابه لصفقات قوية ومثيرة، حيث نجح الفريق السعودي في التعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي خلال الميركاتو الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اتحاد جدة يستهدف التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، والذي يقترب من الرحيل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت أن اتحاد جدة عرض على بوجبا الحصول على 100 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 3 سنوات.

وأشارت التقارير إلى أن الدولي الفرنسي يتواجد في الأراضي السعودية خلال الفترة الحالية، لكن الزيارة لأسباب شخصية تخص مناسك الحج أو العمرة، بعدما نشر اللاعب صورة وهو بجوار الكعبة.

وشددت على ان اللاعب لا يمانع الانتقال للدوري السعودي، حيث وجه إليه أحد المتابعين عبر موع التواصل الاجتماعي "تيك توك" سؤال فيما يخص امكانية انتقاله للدوري السعودي، حيث قال: "اليوم لا، لكن في الغد لا أحد يعلم".

الجدير بالذكر أن بوجبا يمتلك عقد مع يوفنتوس الإيطالي حتى صيف 2026، وترغب إدارة السيدة العجوز في الاطاحة باللاعب بسبب كثرة الإصابات.