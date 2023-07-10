موعد مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهاته في بطولة الدوري بملاقاة فريق فاركو يوم الأحد المقبل، الموافق السادس عشر من يوليو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، وهو اللقاء الأخير التالي لمواجهة قمة الدوري أمام الأهلي الخميس المقبل.

يأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالتالى:

1- الأهلي 75 نقطة من 29 مباراة

2- بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة

3- الزمالك 59 نقطة من 32 مباراة

4- فيوتشر 58 نقطة من 33 مباراة

5- المصري البورسعيدي 47 نقطة من 32 مباراة

6- المقاولون العرب 43 نقطة من 32 مباراة

7- إنبي 42 نقطة من 32 مباراة.

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة من 32 مباراة.

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة.

10- سموحة 36 نقطة من 32 مباراة.

11- البنك الأهلي 35 نقطة من 32 مباراة.

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة من 32 مباراة.

13- الإسماعيلي 34 نقطة من 32 مباراة.

14- أسوان 33 نقطة من 32 مباراة.

15- طلائع الجيش 33 نقطة من 32 مباراة.

16- الداخلية 32 نقطة من 32 مباراة.

17- غزل المحلة 32 نقطة من 32 مباراة.

18- حرس الحدود 21 نقطة من 32 مباراة.

بينما يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أربع مواجهات متبقية، عقب لقاء القمة، المقرر إقامته الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، أمام المقاولون، حرس الحدود، بيراميدز والمصري البورسعيدي.