مجدي عبد الغني يهاجم إدارة الأهلي بسبب إمام عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - شن مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، هجومًا شرسًا على إدارة القلعة الحمراء، بعدما اقتربت من التعاقد مع الدولي المصري إمام عاشور، قادمًا من ميتلاند الدنماركي.

وأكدت تقارير صحفية أن إمام عاشور اقترب بشدة من الانتقال للأهلي، بعد توصل الفريق الأحمر لاتفاق مع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مجدي عبد الغني: مصلحة الأهلي جعلته يتنازل عن شتائم إمام عاشور

تحدث مجدي عبد الغني عبر برنامجه "ملعب البلدوزر"، والذي يُذاع على قناة "الشمس"، حيث قال: "هناك من يتسائل أين مبادئ الأهلي عندما يتعاقد مع إمام عاشور؟، لكن في بعض الأحيان الأمور تتغير وتُصبح المصلحة هي التي تُسيطر، ومن مصلحة الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية التعاقد مع اللاعب".

وأضاف: "مصلحة الأهلي جعلته يتنازل عن مبادئه ويتجاهل شتائم إمام عاشور وتجاوزاته وكأنه لم يسمعها، لكن في جميع الأحوال يجب تطبيق المبادئ على الجميع".

وأكمل: "لا يجوز أن تقول لشخص أنت قلت كذا لأنك لست في حاجة له، ولو احتجته ستضطر أن تتنازل".

وتابع:"لا يجب أن تكون الأمور فجة لكي تحصل على لاعب، لا بد أن تُسامح الآخرين وليس الذين لهم مصلحة معك فقط".

وأتم مجدي عبد الغني تصريحاته: "انا لا أستطيع أن أقول غير أن صفقة إمام عاشور ستفرق كثيرًا مع الأهلي".

الجدير بالذكر أن إمام عاشور انتقل من الزمالك للدوري الدنماركي من خلال بوابة ميتلاند مقابل 3.5 مليون يورو، لكن اللاعب لم يستطع التأقلم على الأجواء الأوروبية ويرغب في العودة لمصر.