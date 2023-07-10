مفاجاَت في قضية عزل مرتضي.. ومبادئ الأهلي في صفقة إمام عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - جويلي في ميت عقبة

الإثنين 10/يوليو/2023 - 06:56 م 7/10/2023 6:56:26 PM

يُفجر الناقد الرياضي الكبير مصطفى جويلي مفاجأة بشأن عزل رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، حيث يتحدث عن وجود شق موضوعي في القضية لم يتم النظر فيه بعد، عقب القرار الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا، ورفض الشق المستعجل فقط، المقدم من هيئة قضايا الدولة.

كما تطرق جويلي للحديث عن اَخر التطورات، التي تخص ما يتردد عن توقيع إمام عاشور للأهلي، وكما تحدث عن كنوز قطاع الناشئين في القلعة البيضاء.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت بإن إمام عاشور لاعب الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي الحالي قد أصبح على أعتاب الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة.