شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب حسم لقب الدوري الـ43 فى مباراة سيراميكا وبيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادى الأهلي وجماهيره المباراة التي تجمع سيراميكا مع بيراميدز اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، باعتبارها قد تكون فاصلة في إعلان تتويج الأهلي بدرع الدوري للمرة الـ43 فى تاريخه، وبعد غياب موسمين عن حصد الدرع.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة، ويأتي في الوصافة بيراميدز برصيد 67 من لعب 31 مباراة.

وحال فوز سيراميكا على بيراميدز أو تعادله فى مباراة اليوم سينهي حظوظ بيراميدز في المنافسة على حصد اللقب بشكل رسمي ويعجل بتتويج درع الأهلي بدرع الدوري قبل مباراة القمة ضد الزمالك الخميس المقبل، فى ظل حاجة الفريق الأحمر إلى نقطتين لضمان تتويج الأهلي بدرع الدوري بشكل رسمي، لأن بيراميدز سيصل إلى النقطة 76 حال فوزه في مبارياته المتبقية، وحال وصول الأهلي للفوز في مباراة القمة سيتوج بالدرع بشكل رسمي أو يتم حسمه في لقاء سيراميكا اليوم لو حقق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز.

وفي حال فوز بيراميدز على سيراميكا سيتأجل حسم درع الدوري وسيكون الأحمر مطالبا بتحقيق الفوز في مباراة القمة أو يتأجل الحسم إلى اللقاءات التالية حال التعادل أو الخسارة من الفريق الأبيض.

وقد تكون مباراة اليوم هي فرصة مواتية أمام الأهلي نحو تحقيق درع الدوري وقبل 5 جولات متبقية له على انتهاء الموسم الحالي.