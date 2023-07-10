شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نناقش مقترحات الأندية الاجتماع المقبل.. ولا صحة لتأجيل دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اتحاد الكرة اجتماعا اليوم مع ممثلى 22 نادياً بالقسم الثانى من أجل مناقشة بعض المقترحات لتطبيق دورى المحترفين فى الموسم المقبل، فى ظل طلب الأندية تأجيل تطبيقه للموسم المقبل، ورفض البعض الآخر بسبب الأزمات المالية .

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن المجلس طالب كل نادٍ بتقديم مقترح خاص به لشكل مسابقات القسم الثانى فى الموسم المقبل، مع عقد جلسة أخرى خلال الأسبوع المقبل باختيار ممثلين لكل درجة لعقد جلسة جديدة مع اتحاد الكرة لاتخاذ قرار نهائي بشأن تنظيم دورى المحترفين .

وأضاف المصدر، أن اتحاد الكرة سيناقش مقترحات الأندية فى اجتماعه المقبل بعد عودة جمال علام رئيس الاتحاد من كوت ديفوار، خاصة أن جميع أعضاء المجلس كانوا قد وافقوا على تطبيق دورى المحترفين الموسم المقبل، مشددا على أنه لا صحة لما يتردد حول صدور قرار بتأجيل أو إلغاء دورى المحترفين.

كان اتحاد الكرة أقر بتطبيق دورى المحترفين الموسم المقبل من 20 فريقا، مع تقسيم دورى القسم الثانى لثلاث مجموعات، واحدة شركات واثنين أندية جماهيرية، يصعد الأول والثانى من المحترفين لدورى الأضواء مباشرة.