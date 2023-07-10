شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يعلن التعاقد مع الثنائى عمرو رضا ومحمد أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة السكة الحديد، برئاسة محمد حسين، فى التعاقد مع الثنائى عمرو رضا مهاجم نادى أسوان والشارقة الإماراتي السابق، ومحمد أشرف لاعب وسط نادى زد وبلدية المحلة السابق لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وحصل مسئولو السكة الحديد على توقيع عمرو رضا لمدة 3 سنوات مقبلة في صفقة انتقال حر، كما حصل أيضا على توقيع محمد أشرف في صفقة انتقال حر بناء على رغبة أمير عزمى مجاهد بعد تجديد الثقة فيه واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وجددت إدارة السكة الحديد الثقة في أمير عزمى مجاهد للاستمرار في قيادة الفريق في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب مجموعة القاهرة في الموسم الماضى.

ويبدأ فريق السكة الحديد استعداداته للموسم الجديد يوم السبت المقبل 15 يوليو 2023 تحت قيادة أمير عزمى، على أمل التجهيز المميز لتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز في الموسم المقبل.