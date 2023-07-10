شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز عن احتراف رمضان صبحى: لم نتلق أى عروض رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز حقيقة احتراف رمضان صبحى، جناح الفريق الكروى الأول، خاصة فى الدورى التركى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد المصدر أن إدارة بيراميدز لم تتلق أى عروض رسمية لاحتراف رمضان صبحى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه فى حال تلقى عرض سيتم مناقشته بجدية، وعدم الوقوف أمام رغبة اللاعب.

ويسيطر الغموض على مصير رمضان صبحى لاعب بيراميدز سواء بالاستمرار فى صفوف فريقه السماوى أو الرحيل.

ويلتقي فريقا سيراميكا وبيراميدز فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة 33 بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم. ويحتل بيراميدز وصافة مسابقة الدوري العام برصيد 67 نقطة، وضمن الفريق السماوي المشاركة في دوري الأبطال بعد وصول فارق النقاط بينه وبين فيوتشر أقرب ملاحقيه إلى 9 نقاط كاملة.

فيما يحتل فريق سيراميكا المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز سيراميكا في 6 مباريات وتعادل في 16 لقاء وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.