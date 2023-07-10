شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف تفاصيل اجتماعه مع الأندية فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كشف خلاله ما دار خلال الجلسة التى عقدت اليوم بمقر الاتحاد مع عدد من مسئولى أندية القسمين الثانى والثالث.

وجاء نص البيان كالتالى، "استقبل صباح اليوم الاثنين الموافق 10 / 7 / 2023 مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم عددا من ممثلى الجمعية العمومية لأندية القسمين ( الثانى والثالث) ، حيث تم الاتفاق على تقديم مقترحات لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها بما يضمن صالح الكرة المصرية."

فى السياق ذاته، أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن المجلس طالب كل نادٍ بتقديم مقترح خاص به لشكل مسابقات القسم الثانى فى الموسم المقبل، مع عقد جلسة أخرى خلال الأسبوع المقبل باختيار ممثلين لكل درجة لعقد جلسة جديدة مع اتحاد الكرة لاتخاذ قرار نهائي بشأن تنظيم دورى المحترفين .

وأضاف المصدر، أن اتحاد الكرة سيناقش مقترحات الأندية فى اجتماعه المقبل بعد عودة جمال علام رئيس الاتحاد من كوت ديفوار، خاصة أن جميع أعضاء المجلس كانوا قد وافقوا على تطبيق دورى المحترفين الموسم المقبل، مشددا على أنه لا صحة لما يتردد حول صدور قرار بتأجيل أو إلغاء دورى المحترفين.

كان اتحاد الكرة أقر بتطبيق دورى المحترفين الموسم المقبل من 20 فريقا، مع تقسيم دورى القسم الثانى لثلاث مجموعات، واحدة شركات واثنين أندية جماهيرية، يصعد الأول والثانى من المحترفين لدورى الأضواء مباشرة.