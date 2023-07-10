شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي المصيرية، ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة فى الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة باستاد غزل المحلة.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي..

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: السيد الشبراوي – معاذ الحناوي – مصطفى العش – إيهاب سمير

الوسط: أحمد النادري – محمد جابر – حميد ماو

الهجوم: تشارلز باسي – أحمد الشيخ – جابرييل أوروك

ويجلس على دكة البدلاء: محمود الحضري – محمود علاء – كريم مصطفى – محمد بازوكا – إبراهيم عايش – هاني عادل – عبد الرحمن عاطف – عاطف الحكيم.