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كريم بامبو يقود هجوم البنك الأهلي أمام غزل المحلة فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن بابافاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة 33 من عمر مسابقة الممتاز. 

 

وجاء التشكيل على النحو التالي: 

 

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل 

 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني 

 

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود 

 

خط الهجوم.. كريم بامبو 

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: 

 

احمد صبحي _  أمير مدحت _ اسامة فيصل _أحمد ياسين _ عاصم صلاح   _ إسلام جابر  _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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