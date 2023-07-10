شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يقود هجوم البنك الأهلي أمام غزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابافاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:

احمد صبحي _ أمير مدحت _ اسامة فيصل _أحمد ياسين _ عاصم صلاح _ إسلام جابر _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا