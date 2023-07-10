شكرا لقرائتكم خبر عن الشامى ومدبولى يقودان هجوم الإسماعيلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلى، تشكيل فريقه الذى سيخوض لقاء الداخلية فى الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد السويس، فى الجولة الـ33 لمسابقة الدورى الممتاز.

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع : محمد نصر – محمد هاشم – عصام صبحى – محمد دسوقى

خط الوسط : سيرجى اكا – عماد حمدى – ياو أنور – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم : أحمد مدبولى – محمد الشامى

البدلاء:

محمد كوكو - إياد العسقلاني - كريم عرفات - محمد بيومي - كريم الديب - محمد عبد السميع - مروان حمدي - محمود الشبراوي - عمر الساعي

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة فى المركز الثالث عشر، ويحتاج لثلاث نقاط فقط من مباراتيه المتبقيتين أمام الداخلية والاتحاد لضمان البقاء في الدوري، وذلك في أعقاب الخسارة من الأهلى في المباراة الأخيرة والتي كانت مؤجلة من جولة سابقة.

بينما يمتلك الداخلية فى رصيده 32 نقطة، ويحتاج للفوز في مباراتيه المقبلتين لتعزيز فرص بقائه في الدوري أو الفوز في مباراة والتعادل في أخرى مع انتظار نتائج باقي الفرق التى تنافسه على الهبوط.