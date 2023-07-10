من الفضة الخالصة والذهب.. الكشف عن الدرع الجديد للدوري المصري والكرة الرسمية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رابطة الأندية المصرية المحترفة رسميا عن التصميم الجديد لدرع الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل، والكرة الرسمية للمسابقة.

وخلال مؤتمر صحفي لتدشين اسم وشكل درع الدوري الجديد، أعلن أحمد دياب، رئيس الرابطة، أنه سيتم تغيير اسم الدوري المصري إلى "دوري النيل".

وسيتم إطلاق إسم "دوري النيل" على بطولة الدوري المصري الممتاز بدءا من الموسم المقبل، ولمدة 3 مواسم.

وقال دياب: "يتم تصنيع درع الدوري الجديد حاليا في أعرق مصانع إنجلترا، وسيتم تسليمه لبطل نسخة الموسم المقبل 2024".

وقال الحساب الرسمي للرابطة عبر موقع "تويتر"، إن درع الدوري الجديد "مصنوع من الفضة الخالصة والذهب بوزن 12 كيلو جرام".

كما أعلن "دياب" عن تدشين شركات للكرة في الأندية الجماهيرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا القرار "لا يعني بيع الأندية الجماهيرية، ولكن لإخراج مصاريف فريق الكرة من ميزانية النادي".

وكشفت الرابطة ايضا عن الكرة الرسمية لمنافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، التي سيتم استخدامها خلال منافسات الموسم المقبل

وحملت الكرة اللون الأبيض، ممزوجا بتصميم دائري، باللون الأسود، المتداخل مع اللونين الأصفر والأحمر أيضا.

يشار إلى أن الأهلي يتبقى له نقطتين فقط لحسم لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي، من أصل 5 مباريات، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 75 نقطة.

ومن المقرر أن تنتهي منافسات الموسم الحالي من المسابقة في الـ25 من يوليو الجاري.