اتحاد الكرة يتسلم خطابا من الفيفا لإيقاف القيد للزمالك

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص صفقة شيكابالا.

وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف القيد فترتين في موسم 2021/2022 صيفية وشتوية قبل أن يعود للتعاقدات خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/2023.

من ناحية أخرى، شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التى أقيمت صباح اليوم الاثنين، مشاركة أحمد سيد" زيزو" لاعب وسط الأبيض، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن الجهاز الفني للفريق، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، على جاهزية "زيزو" لمباراة القمة، بعد تعرضة لكدمة خفيفة خلال مباراة فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك "زيزو" بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب الفقرة الفنية، دون المشاركة التقسيمة مع مجموعة اللاعبين الأساسيين فى مباراة فيوتشر الأخيرة .