شكرا لقرائتكم خبر عن ياو أنور يتقدم للإسماعيلى على الداخلية بالهدف الأول فى الدقيقة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الغانى ياو أنور، مهاجم الإسماعيلى، التقدم لفريقه بالهدف الأول فى الدقيقة الثامنة على الداخلية في المباراة المقامة بينهما باستاد السويس في الجولة الـ33 للمسابقة الدورى الممتاز.

حراسة المرمى : أحمد عادل

خط الدفاع : محمد نصر – محمد هاشم – عصام صبحى – محمد دسوقى

خط الوسط : سيرجى اكا – عماد حمدى – ياو أنور – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم : أحمد مدبولى – محمد الشامى

البدلاء :

محمد كوكو - إياد العسقلاني - كريم عرفات - محمد بيومي - كريم الديب - محمد عبد السميع - مروان حمدي - محمود الشبراوي - عمر الساعي

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة فى المركز الثالث عشر، ويحتاج ثلاث نقاط فقط من مباراتيه المتبقيتين أمام الداخلية والاتحاد لضمان البقاء في الدوري، وذلك في أعقاب الخسارة من الأهلى في المباراة الأخيرة والتي كانت مؤجلة من جولة سابقة.

بينما يمتلك الداخلية فى رصيده 32 نقطة، ويحتاج الفوز في مباراتيه المقبلتين لتعزيز فرص بقائه في الدوري أو الفوز في مباراة والتعادل في أخرى مع انتظار نتائج باقي الفرق التي تنافسه على الهبوط.