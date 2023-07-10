مع اقتراب إمام عاشور.. الأهلي يوجه صفعة جديدة لـ الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

يبدو أن إمام عاشور لن يكون الصفعة الأخيرة التي سيوجهها الأهلي لغريمه التقليدي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الأهلي بات على أعتاب ضم إمام عاشور، لاعب فريق ميتييلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد 6 أشهر فقط من رحيله عن الزمالك.

وخلال فترة انتقالات الشتوية الماضية، رحل إمام عاشور عن الزمالك للانتقال إلى الفريق الدنماركي، لكنه فشل في التأقلم ليقترب الأهلي من ضمه مقابل 3.5 مليون دولار، وفقا للتقارير.

وكشف موقع "بطولات" عن مفاجأة كبيرة، حيث أكد أن الأهلي بات قريبا من ضم لاعب آخر سبق له اللعب لصالح الزمالك، وهو مصطفى فتحي.

وخلال الموسم الجاري الذي شارف على الانتهاء، لعب فتحي في صفوف نادي بيراميدز مُعارا من التعاون السعودي.

وأفاد الموقع بأن النادي السعودي طلب عودة مصطفى فتحي إلى صفوفه بعد نهاية الإعارة، في ظل عدم قيام بيراميدز بتفعيل بند الشراء في عقده.

وأكد الموقع أن الأهلي بدأ بالفعل في التواصل مع التعاون السعودي للحصول على خدمات مصطفى فتحي في الموسم المقبل.

ويأتي تدخل الأهلي في صفقة مصطفى فتحي بعد طلب من المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، الذي تعجب من عدم ضم النادي للاعب، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية في الساعات الأخيرة.

ولا يمانع نادي التعاون السعودي رحيل مصطفى فتحي عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لا سيما وأن اللاعب يمتلك مشكلة تمنعه من مغادرة الأراضي المصرية، بحسب ما ذكر موقع "العين" الإخباري.

وشارك مصطفى فتحي (29 عاما) مع بيراميدز في 46 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 12 هدفا، مقابل 7 تمريرات حاسمة.