اخبار الرياضه

كريم بامبو يقود تشكيل البنك الأهلي لمباراة غزل المحلة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - استقر بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة 33 من عمر مسابقة الممتاز.

 

وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

 

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود

 

خط الهجوم.. كريم بامبو

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

 

احمد صبحي _  أمير مدحت _ اسامة فيصل _أحمد ياسين _ عاصم صلاح   _ إسلام جابر  _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا.

من المقرر ان تبدأ المباراة مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية .

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا