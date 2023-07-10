عائق يمنع انتقال رياض محرز إلى الأهلي السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية سعودية مساء اليوم الاثنين ، عن عقبة تمنع انتقال رياض محرز إلى الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي .

ونشرت صفحة الكأس القطرية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أخر تفاصيل انتقال الجزائري رياض محرز لنادي الأهلي قائلا :"

مصادر للكاس:

آجلت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي حسم انتقال الجزائري #رياض_محرز لصفوف الأهلي السعودي حتى معرفة القرار الفني النهائي للمدرب الأسباني بيب جوارديولا في استمرار اللاعب البرتغالي برناردو_سيلفا مع الفريق من عدمه.

في سياق مٌتصل ، تعاقدت إدارة الأهلي السعودي خلال الفترة الماضية مع نجمان خلال الفترة الانتقالات الصيفية ، حيث دعم صفوفه بالتعاقد مع السنغالي أدور ميندي فيما يأتي الصفقة الثانية روبرتو فيرمينو .

وتسعي إدارة الأهلي السعودي خلال الوقت القادم في إتمام صفقة رياض محرز خلال فترة الميركاتو الصيفي.

شارك روبرتو فيرمينو بصورة طبيعية مع لاعبي فريق الأهلي السعودي خلال المعسكر المغلق إستعدادًا للموسم الجديد .