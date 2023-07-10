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فخري لاكاي يقود تشكيل بيراميدز لمباراة سيراميكا كليوباترا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيرامبكا كليوباترا في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز.

 

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الثامنة والنصف من مساء الاثنين، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في إطار مباريات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

 

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمد حمدي

 

خط الهجوم: فخري لاكاي

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

يوسف نادر - هشام محمد - محمد سامي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - إبراهيم شتا - محمود جمال - محمود العربي أوكا - أوجو صامويل.

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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